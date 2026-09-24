PID Study Tour 2026: la Camera di Commercio di Brindisi-Taranto ospita l’ottava tappa intitolata “Sinergia mediterranea: il viaggio dell’innovazione verso la sostenibilità”

Cesareo (CCIAA BRTA e Unioncamere Puglia): «Area vasta ionico – adriatica laboratorio a cielo aperto per la doppia transizione».

Dal 22 al 24 settembre 2026, la Camera di commercio di Brindisi – Taranto ha ospitato una delle tappe principali del PID Study Tour 2026, iniziativa di rilievo nazionale promossa da Unioncamere e Dintec e dedicata al personale dei Punti Impresa Digitale (PID) operanti in tutte le Camere di Commercio d’Italia.

La tappa, intitolata “Sinergia mediterranea: il viaggio dell’innovazione verso la sostenibilità”, ha rappresentato uno snodo centrale per il personale del sistema camerale che affianca costantemente le PMI nel percorso di doppia transizione ecologica e digitale.

A sottolineare l’importanza dell’evento per il territorio è Vincenzo Cesareo, Presidente dell’Ente camerale: «Ospitare il PID Study Tour è un’opportunità straordinaria per valorizzare le eccellenze delle nostre province. Questo viaggio, reso possibile anche dal supporto degli eccellenti partner che ci hanno accompagnato nel programma e che ringrazio personalmente, ha dimostrato come il nostro territorio, l’area vasta ionico – adriatica, sia un laboratorio a cielo aperto dove l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale si incontrano, creando modelli virtuosi che si potranno replicare in Italia».

Per la Segretaria generale, dr.ssa Claudia Sanesi: «Il futuro del nostro sistema produttivo passa attraverso la valorizzazione del capitale umano, vero motore di ogni processo di transizione, e la crescita continua delle competenze. Attraverso l’impegno della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto e la rete dei PID, investiamo nell’up-skilling e nella trasformazione digitale per accompagnare concretamente le PMI verso un modello di sviluppo sempre più avanzato, competitivo e sostenibile».

Per Antonio Romeo, Dirigente Area innovazione e digitale Unioncamere e Direttore Dintec: «L’appuntamento di Brindisi e Taranto dimostra come il confronto e lo scambio di esperienze tra i territori rafforzino la capacità dei Punti Impresa Digitale di accompagnare concretamente le PMI nei percorsi di trasformazione digitale. In questa tappa abbiamo voluto focalizzare l’attenzione su due leve decisive per il futuro del sistema delle imprese: l’Intelligenza Artificiale e il trasferimento tecnologico anche come abilitatori di processi aziendali più sostenibili. Far conoscere e mettere a fattor comune le eccellenze locali di questo territorio permette di arricchire le competenze dei PID, fornendo alle imprese strumenti pratici per integrare le tecnologie di frontiera e governare con successo la transizione digitale e sostenibile».

Il programma, articolato in tre giornate, ha accompagnato i partecipanti alla scoperta di alcune delle realtà più rappresentative del territorio interprovinciale, attraverso incontri dedicati a temi strategici per la competitività e lo sviluppo sostenibile, in partenariato con CETMA, ENEA, Azienda Agricola Pezzaviva e Jonian Dolphin Conservation ETS.



Tra gli argomenti al centro della tappa figurano l’economia circolare, le tecnologie 4.0 applicate all’agricoltura intelligente, la tutela dell’ecosistema marino e le strategie ESG, con l’obiettivo di mettere a fattor comune esperienze concrete e soluzioni innovative capaci di coniugare sviluppo economico, trasformazione digitale e sostenibilità ambientale, anche per il disegno delle future policy camerali su questi temi.