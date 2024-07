Pierluigi Miggiano ricoprirà il ruolo di nuovo Team Manager della Brain Dinamo Brindisi

La Brain Dinamo Brindisi è felice di annunciare l’ingresso in società di Pierluigi Miggiano nel ruolo di Team Manager.

Pierluigi porta con sé un bagaglio di esperienze e competenze maturate in anni di attività nel mondo del basket. Il suo percorso professionale è caratterizzato da una serie di successi che testimoniano la sua capacità di gestione e la sua profonda conoscenza del mondo della palla a spicchi.

Malato di basket da oltre 40 anni, Pierluigi inizia la sua carriera da giocatore nel settore giovanile dell’A.S.S.I. Brindisi e successivamente alla Azzurra Parmalat. Dopo aver giocato a Brindisi con la Nuova Libertas e il Club Giganti, arriva il momento di trasferirsi per intraprendere la carriera universitaria. Anche qui, continua a giocare indossando le maglie di Perugia e Parma.

Tornato a casa terminati gli studi universitari, la sua passione per il basket non si affievolisce e nel 1996 inizia a giocare per diverse squadre minors locali, vivendo esperienze indimenticabili con la Mens Sana Mesagne e la B.B.S San Vito. Nel 2008 inizia a lavorare come dirigente, ricoprendo il ruolo di team manager nella Np 2001 Ceglie e successivamente in una società del brindisino nel 2009.

Il nuovo team manager avrà il compito di coordinare tutte le attività legate alla gestione della squadra, dalla pianificazione degli allenamenti alla gestione delle trasferte, oltre a fungere da punto di riferimento per i giocatori e lo staff tecnico.

Siamo entusiasti dell’arrivo di Pierluigi nella nostra società – afferma il GM Dario Recchia – noto a tutti per la sua passione e competenza tecnica. Grazie alla sua esperienza, vitalità e atteggiamento positivo nell’affrontare qualsiasi situazione, sarà in grado di svolgere al meglio il ruolo delicato che gli è stato assegnato. A nome dell’intera società, ringraziamo Pierluigi per aver accettato questa nuova sfida e gli auguriamo di raggiungere insieme gli obiettivi societari.

Le sue dichiarazioni: “Sono felice di unirmi alla famiglia Dinamo, un club che ho sempre ammirato per la sua crescita costante nel tempo. È un grande privilegio per me far parte di questo gruppo e per questo vorrei esprimere la mia gratitudine alla dirigenza per la fiducia che mi ha accordato. Sono convinto che, grazie all’impegno di tutti e al lavoro di squadra, possiamo raggiungere obiettivi significativi e condurre la società verso nuovi traguardi. Sono entusiasta di poter mettere a disposizione della Dinamo le mie esperienze e le mie competenze e non vedo l’ora di confrontarmi e lavorare con staff tecnico e societario”.