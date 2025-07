“Pigliate ‘na pastiglia”. Ecco il libro di CRAP Helios e Sanitaservice Service

Nella iniziTiva di solidarietà questo pomeriggio, presso Mediaporto a Brindisi, con la presentazione del libro “Pigliate ha pastiglia”. I racconti del volume sono stati raccolti da Mimmo Tardio nei laboratori di scrittura autobiografica e creativa nel 2025 con gli ospiti della CRAP Helios ASL Brindisi.

All’incontro hanno partecipato lo scrittore e moderatore Mimmo Tardio; Maurizio De Nuccio, direttore Generale ASL BR; Francesco Zingarello, Amm.ne unico Sanitaservice ASL BR, Alessandro Saponaro, Direttore DSM ASL BR, l’attore Luigi D’Elia e Tiziana Sgura, Coordinatrice CRAP Helios.

I racconti del libro sono stati scritti durante il corso di scrittura autobiografica dagli undici ospiti della struttura CRAP Helios ASL Brindisi.

Una medicina narrativa contro ogni forma di sofferenza fisica e psicologica. Afferrare le parole e le emozioni, i racconti giacenti nella memoria e non solo quelli inquieti e problematici. Una pratica innovativa e preziosa per inseguire il sogno di raccontare se stessi in un nuovo contesto di bellezza e umanità. Inaugurata anche una mostra con gli scatti dei vari laboratori.