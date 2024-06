“Pillore di…sicurezza” – Al primo posto il Comprensivo “Valesium” di Torchiarolo

Ha avuto luogo presso l’hotel Excelsior di Bari la cerimonia conclusiva del concorso “Pillole di sicurezza”- Educazione alla sicurezza stradale a.s.2023/2024, annesso al relativo progetto , che ha visto gli alunni delle classi prime e terze della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Valesium” di Torchiarolo (BR), diretto dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Patrizia CARRA, classificarsi al primo posto in ben due delle cinque categorie a concorso: cartellone pubblicitario e gif/meme. Gli alunni si sono aggiudicati per ben due volte i premi in palio con grande entusiasmo del gruppo, convenuto insieme ai docenti accompagnatori , per presenziare all’evento. La manifestazione si è svolta a conclusione di un percorso multidisciplinare , promosso dal Consiglio Regionale della Puglia che ha incentivato l’iniziativa ideata e organizzata dall’ANSI-Comitato di Bari, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bari, il Moto Club Bari A.S.D., l’Associazione aMichi di Michele Visaggi, il Lions Club Bari San Nicola, i fumettisti, gli illustratori scientifici Salvatore Modugno e Luna Montatore , finalizzato a sensibilizzare gli studenti all’adozione di comportamenti corretti per strada. Delle dodici scuole selezionate per partecipare al Progetto, L’Istituto Comprensivo “Valesium”, unico a rappresentare le scuole della provincia di Brindisi ha degnamente portato a termine il progetto, aggiudicandosi due primi posti nelle relative classifiche. Durante la cerimonia finale, ha contribuito a creare un clima di grande coinvolgimento emotivo, la presenza di un noto rapper barese, Davide Gotic, particolarmente apprezzato dalle giovani generazioni e la festa di palloni lanciati e rincorsi per la sala dai ragazzi entusiasti della buona riuscita dell’evento.