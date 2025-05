Pini pericolanti – Albano: Il pericolo viene dall’alto

Nel giardino di via Cellie, nel rione S. Paolo, da tempo alcuni alberi di pino, forse tre, appaiono pericolanti. Con il tempo si sono inclinati sempre di più: forse al limite del consentito dalle leggi fisiche.

Ormai non ci si chiede più se si abbatteranno al suolo, ma solo quando. Per effetto di una forte raffica di vento o in conseguenza di una pioggia intensa.

La preoccupazione di molti riguarda la possibilità che possano provocare seri danni alle persone, considerato anche che il sentiero pavimentato sottostante uno dei Pini è utilizzato dai frequantatori del giardino.

Ma ci sono anche grossi rami di pino che, inclinandosi sempre di più, stanno cercando di raggiungere il suolo.

Sicuramente non si può fare finta di niente. Occorre un tempestivo intervento, un sopralluogo dell’ufficio comunale interessato, per i provvedimenti e le rassicurazioni di competenza.

Non credo che abbia alcun senso parlare di controllo del territorio.

Vincenzo Albano