Pink Padel League: trionfo delle coppie di Taranto nella terza tappa

Al Football Park, in contrada d’Ippolito a Mesagne, sulla strada per Latiano, si sono imposte Letizia Gigli e Andreina Bianchi nella sezione riservata alle giocatrici di livello intermedio e Mariella Santini e Francesca Schiavone nell’avanzato. L’organizzatore Francesco Giorgino: “Tra le partecipanti, anche mamma e figlia, a conferma del fatto che si tratta di uno sport per tutti”. Prossimo evento a Lecce il 24 aprile per proseguire la raccolta fondi per il reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale ionico Santissima Annunziata

Trionfo delle coppie tarantine nella terza tappa del Pink Padel League, torneo riservato alle donne che abbia sport e solidarietà con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, intitolato a Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene, scomparsa prematuramente.

Domenica 10 aprile, a conclusione delle sfide disputate al Football Park in contrada d’Ippolito a Mesagne, sulla strada per Latiano, il primo posto per le giocatrici di livello intermedio è stato conquistato da Letizia Gigli e Andreina Bianchi, entrambe di Taranto. Secondo posto per Cinzia Rosa e Alessandra Speciale, mamma e figlia, di Taranto.

Per la sezione riservata alle giocatrici di livello avanzato, il primo posto è stato conquistato da Mariella Santini e Francesca Schiavone. Secondo posto per Natalhie Gallo e Martina Sfriso di Taranto. Entrambe le coppie sono di Taranto.

“La partecipazione di mamma e figlia conferma il fatto che il padel è uno sport per tutti e che il divertimento in campo non conosce limiti d’età”, dice Francesco Giorgino, l’organizzatore del torneo con il supporto del pink team di cui fanno parte Chiara Vetrugno, Rosaria Arganese e Mariella Santini. “Prosegue il nostro obiettivo per sostenere, nel nostro piccolo, il reparto dell’ospedale di Taranto che ospita i piccoli pazienti”, conclude.

Il prossimo 24 aprile, per la quarta tappa, il torneo tornerà al Macht Point di Lecce da dove è partito il 13 marzo. Il 15 maggio appuntamento a Taranto al Padel Arena che ha già ospitato le gare il 27 marzo. La conclusione del Pink Padel League è prevista al Football Park già protagonista della terza.

Per ulteriori informazioni sul torneo è possibile telefonare al numero 392/9048531.