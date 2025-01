Piove dal soffitto nelle case di Arca Nord Salento a Sant’Elia!

Non c’è pace per gli abitanti delle case popolari di proprietà di Arca Nord Salento. A fronte degli interventi già eseguiti in alcune parti della città, ci sono anche situazioni di gravissima difficoltà con cui sono costrette a convivere tante famiglie.

E’ il caso di chi abita in piazza Telemaco Signorini, nel rione Sant’Elia dove, nonostante numerose segnalazioni fatte nel corso degli ultimi mesi, nessuno interviene e la conseguenza è che quando piove si allagano scale e appartamenti a causa di solai che ormai sono diventati peggio di una spugna.

Una situazione di grave disagio, tanto più se si considera che in quelle case spesso abita gente anziana che non è in condizioni di trovarsi soluzioni abitative alternative.

Ed a confermare la gravità della situazione vi è la costante caduta di calcinacci con il conseguente pericolo per chi transita a piedi da quelle parti.

Purtroppo da parte di Arca Nord è giunto solo qualche sopralluogo a cui non hanno fatto seguito interventi concreti. Il tutto, nonostante le infiltrazioni stiano determinando anche delle crepe che pongono degli interrogativi inquietanti sulla stabilità degli stessi edifici. E non è un caso che più di qualcuno sia intenzionato a chiamare in causa i vigili del fuoco la cui valutazione del rischio supera qualsiasi dubbio sulla necessità di intervenire con la massima urgenza. Del resto, è impensabile che Arca Nord Salento non sia dotata di fondi, uomini e mezzi per fronteggiare situazioni di tale emergenza che mettono a rischio l’incolumità degli occupanti. Staremo a vedere se almeno in questo caso qualcuno interverrà con la dovuta solerzia.