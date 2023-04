PISANELLI: IL CANDIDATO SINDACO DEVE INDICARLO FRATELLI D’ITALIA!

La mancata designazione di un candidato sindaco sta facendo venire a galla posizioni contrastanti all’interno del centro destra brindisino. E’ il caso, ad esempio, dell’ex assessore ed ex consigliere comunale Antonio Pisanelli il quale chiede che si ripristino regole di buonsenso.

“Io penso che non ci sia alcun dubbio sul fatto che il candidato sindaco debba essere espresso da Fratelli d’Italia – afferma Pisanelli – che è di gran lunga il partito con maggiori consensi all’interno della coalizione. Cosa che il partito di Giorgia Meloni ha fatto da tempo, indicando Pietro Guadalupi. Del resto, a sostenere il candidato proposto da Forza Italia Pino Marchionna vengono aggiunti nomi della Lega che non farà una lista per mancanza di candidati, dell’UDC che ha sempre e soltanto fatto numero grazie ai miei voti e di Idea che non mi risulti abbia candidati per poter competere autonomamente. Ed allora – conclude Pisanelli – di che stiamo parlando? Si proceda celermente con l’ufficializzazione della cnadidatura a sindaco per evitare di arrecare altri gravissimi danni al centro destra brindisino”.