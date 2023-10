PISTA CICLABILE – ASS. QUARTA: VALUTIAMO SE ABBANDONARE IL PROGETTO

Ass. GIANLUCA QUARTA – PISTA CICLABILE Viale Aldo Moro: VALUTAZIONI IN CORSO

Il progetto della pista ciclabile ideato dalla precedente amministrazione comunale, che parte da via Palmiro Togliatti e prosegue per i quartieri Commenda, Santa Chiara, Sant’Angelo e Centro, è stato avversato dal sottoscritto sin dall’origine, ossia da quando sedevo sui banchi dell’opposizione. Ciò, non perché abbia una visione retrograda del mondo e della mobilità ma semplicemente perché ho sempre immaginato che questo specifico progetto, per come conformato, avrebbe creato nocumento, disagi e situazioni di rischio.

Man mano che i lavori sono andati avanti e hanno interessato viale Aldo Moro, le remore sono divenute certezze, perché è di tutta evidenza che il restringimento di strade già strette e ad elevato flusso veicolare può solo comportare conseguenze negative e giuste rimostranze da parte di cittadini e commercianti.

Tuttavia, trattandosi di un progetto nato a valle di un finanziamento pubblico, bisogna prestare la massima attenzione nella valutazione delle conseguenze e di eventuali integrazioni di profili di danno erariale.

Il primo step per uscire dalla situazione di impasse lo abbiamo compiuto rescindendo il contratto con la ditta appaltatrice. Il termine dei lavori, infatti, così come annunciato dall’allora sindaco Riccardo Rossi, era previsto per febbraio 2023. Al momento del mio insediamento, pertanto, mi sono ritrovato un progetto che scontava un incredibile ritardo rispetto al cronoprogramma e una condizione del cantiere indecorosa, come sanno bene tutti i cittadini. La posa in opera dell’asfalto da parte della ditta appaltatrice senza autorizzazione e in maniera non conforme al capitolato d’appalto ci ha spinto a chiudere il rapporto contrattuale ed a effettuare nuove valutazioni, solo adesso possibili.

L’amministrazione comunale, in queste ore, sta vagliando economicamente, tecnicamente e giuridicamente la possibilità di abbandonare l’intero progetto e di ripristinare lo status quo ante. Certo, non nascondiamo che tale scelta implica rischi e presuppone il reperimento delle necessarie risorse per portare a termine l’operazione, che siamo certi troverebbe il gradimento di un’ampia fetta di cittadini.

Tanto dovevo in termini di chiarezza e trasparenza verso i brindisini. Non suoni questa dichiarazione come una promessa ma come un impegno a valutare ogni percorso utile per restituire serenità a cittadini, residenti e commercianti delle zone interessate da questo opinabile progetto.

GIANLUCA QUARTA

ASS. LAVORI PUBBLICI

Comune di Brindisi