Pista ciclabile – Confesercenti invita i commercianti a partecipare al Consiglio Comunale

In merito alla convocazione per lunedì del consiglio comunale monotematico sui lavori della pista ciclabile in viale Aldo Moro, su proposta del consigliere comunale Roberto Quarta, Confesercenti di Brindisi accoglie con favore tale occasione e condivide l’appello fatto dallo stesso Quarta affinché’ partecipino quanti più commercianti ed esercenti possibile, penalizzati da tale progetto.

“Come associazione di categoria – afferma il presidente di Confesercenti della provincia di Brindisi, Michele Piccirillo – accolgo l’appello, pur se temo che la presenza dei commercianti e dei cittadini sarà esigua perchè gli stessi sono sfiduciati, demoralizzati e soprattutto dediti al loro lavoro. Si tratta di esercenti che gestiscono in proprio la loro attività e essere presenti durante lo svolgimento del consiglio comunale comporterebbe la chiusura dell’esercizio commerciale. comunque sosteniamo l’iniziativa e l’appello di Quarta, assicurando in ogni caso la presenza del gruppo dirigente di confesercenti in rappresentanza degli esercenti tutti, compresi gli assenti che non potranno partecipare per i motivi esposti. D’altronde gli esercenti con l’iscrizione alla associazione delegano le stesse a rappresentarli in ogni circostanza”.