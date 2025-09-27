Pista ciclabile – Confesercenti minaccia di ricorrere alle vie legali

“Ora basta. Finito il tempo delle bugie. Non vogliamo più promesse lanciate nel vuoto in merito alla dismissione della pista ciclabile di viale Aldo Moro, così come attestato da documenti e provvedimenti amministrativi ufficiali degli uffici comunali, e conseguentemente al palese ripristino dello stato dei luoghi”. Questa è la valutazione fatta dal presidente provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo, alla luce dell’inerzia tuttora esistente nel merito da parte della stessa Amministrazione comunale.

“La pista ciclabile da tre anni è ancora lì – continua Piccirillo – nonostante tempo addietro l’Amministrazione comunale rassicurò Confesercenti e l’intera città che entro fine settembre ci sarebbe stato il tanto atteso ripristino dei luoghi. Così non è stato e siamo a fine settembre. La nostra associazione rappresenta tanti esercenti e commercianti di quella zona e durante tutti questi mesi ha ricevuto numerosissime richieste da parte di esercenti danneggiati. Nonostante questo, avevamo deciso di mantenere un atteggiamento di attesa visto l’impegno preso dall’assessore al ramo, che si continua a ritenere persona seria. Però le promesse ad oggi sono disattese e noi dobbiamo dare risposte a tutti gli esercenti. Pertanto si preavvisa che siamo pronti ad allertare il nostro ufficio legale per intraprendere azioni risarcitorie del danno subito nei tre anni di disagio ingiustificato”.