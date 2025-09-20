Pista ciclabile – “Fare verde” e “Immagina Brindisi” chiedono spiegazioni all’Amministrazione Comunale

Lettera aperta all’Amministrazione Comunale

ed agli organi di stampa

Le associazioni “Fare verde” e ” Immagina Brindisi” notoriamente, già dai lavori iniziali della pista ciclabile su Viale P. Togliatti e Viale A. Moro, hanno sollevato tutte le criticità progettuali, normative e ambientali (in senso ampio), che incidono negativamente in maniera pregnante sulla sicurezza, sull’igiene, sul traffico veicolare.

Abbiamo sottoposto la questione al Sindaco, all’assessore ai Lavori Pubblici, al signor Prefetto, al Dirigente del ” Pronto soccorso” ed al responsabile locale dei Vigili del fuoco: alla fine il Comune ha deliberato per lo smantellamento dell’opera.

Ritenevamo che la questione rivestisse priorità, e che, a rigor di logica, i lavori di rimozione avrebbero trovato tempo opportuno nel periodo estivo; passata l’estate invece giunge ai cittadini la notizia che per la rimozione dei cordoli bisogna attendere fine del mese di settembre, quando i cittadini sono entrati a lavoro e ben quattro istituti scolastici hanno aperto i cancelli in prossimità.

Non intendiamo entrare nel merito di ciò che, allo stato, riguarda il rapporto tra Amministrazione, la ditta assegnataria e quella subentrata: sta di fatto che ancora oggi i cordoli non sono stati rimossi e in caso di

incidenti, ritardo mezzi di soccorso a seguito del restringimento di carreggiata ecc., la responsabilità cade in primis sul Comune al di là dei tempi di risoluzione del contenzioso.

Ringraziamo il consigliere Roberto Quarta che, con il piglio che lo caratterizza, ha presentato una interrogazione.

Il presidente di “Fare verde”

Pietro Porcelluzzi

Il presidente di ” Immagina Brindisi”

Giovanni Picardi