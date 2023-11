PISTA CICLABILE – INIZIATIVA DI CONFESERCENTI

Ai colleghi associati

All’Ass.re ai Lavori Pubblici

Gianluca Quarta

Al Presidente della 7^ CCCP

Roberto Quarta

Al Presidente

dell’Ordine degli Ingegneri

Ing. Cosimo Pescatore

Al Vice Presidente

Dell’Ordine degli Ingegneri

Ing. Fernando Dell’Anna

Al Responsabile tecnico

BMS Srl

Ing. Fernando Dell’Anna

Obiettivo della Confesercenti, tra i tanti, è anche quello di supportare gli associati in ogni iniziativa tesa al miglioramento delle loro condizioni di lavoro, per non veder pregiudicata l’attività imprenditoriale finalizzata al sostentamento delle proprie famiglie.



E’ indubbio che la vicenda della realizzazione della pista ciclabile in via Togliatti e in via Aldo Moro, con la permanenza sempre più accentuata delle difficoltà logistiche e oggettive in senso lato relative alla esecuzione dei lavori stradali e con la convinzione dell’errata idea progettuale, sta creando tanti malumori tra i commercianti di quei tratti stradali; tra l’altro, cosa più importante, tali problematiche, già portate alla luce da Confesercenti parecchi mesi orsono, si stanno riverberando irrimediabilmente sulla sopravvivenza delle attività che ricadono lungo l’asse viario interessato dai lavori. Ma, anche ammesso che l’idea progettuale fosse stata accettabile, cosa che ovviamente non è, queto è acclarato da tutte le componenti in gioco, il cantiere è fermo da mesi, già prima dell’estate, per problemi tra la vecchia amministrazione comunale e la ditta vincitrice del bando, ad oggi revocata dall’incarico dall’attuale Amministrazione.

Abbiamo appreso dell’iniziativa della Commissione Ambiente presieduta dal consigliere di Fratelli d’Italia Roberto Quarta del sopralluogo effettuato in data 21 Novembre presso il cantiere e della volontà della stessa commissione di aprire un tavolo tecnico per valutare tutte le possibilità di variare tale progetto.



Confesercenti pertanto ritiene urgente e doveroso convocare presso la propria sede i commercianti interessati per decidere quali iniziative intraprendere, alla presenza dell’Assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Quarta, della Commissione Ambiente e dell’Ordine degli Ingegneri, per trovare una via d’uscita e percorribile, che sia la sintesi tra le iniziative dell’assessorato, della Commissione e quelle di Confesercenti.



A breve vi sarà comunicata la data della convocazione dell’incontro.



Cordiali saluti Il Presidente provinciale



Michele Piccirillo