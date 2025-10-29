Pista ciclabile – La soddisfazione di Quarta

Domani mattina, alle ore 9:00, con grande soddisfazione mi recherò in Viale Palmiro Togliatti, all’altezza del Giardino di Melissa, per assistere all’avvio dei lavori di rimozione della pista ciclabile.

Si tratta di una battaglia che ho sostenuto sin da prima della mia elezione, e che oggi, grazie all’instancabile lavoro della Commissione Ambiente, da me presieduta, giunge finalmente a un esito positivo.

Nonostante la procedura complessa e articolata, ritengo doveroso rivolgere un sentito ringraziamento all’Assessore Cosimo Elmo e al Sindaco Giuseppe Marchionna per la collaborazione e l’impegno che hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo.

Un ringraziamento sincero va anche a tutti gli operatori dell’informazione, che in questi due anni hanno contribuito a mantenere viva l’attenzione sulla vicenda, aiutandoci a comunicare con la cittadinanza e a fare chiarezza, distinguendo chi ha sempre mantenuto una linea coerente da chi, invece, ha mostrato posizioni altalenanti.

Infine, un grazie a Michele Piccirillo, Presidente di Confesercenti, e alla Confcommercio, insieme a tutte le associazioni di categoria che si sono allineate a questa battaglia, sostenendo con determinazione chi ha sempre lavorato per raggiungere questo risultato.

⸻

Desidero inoltre portare all’attenzione che in data odierna è stato diffuso dall’Ufficio Stampa del Comune di Brindisi il seguente avviso:

«Buonasera colleghi, avvisavo che domattina iniziano i lavori sulla pista ciclabile all’altezza del Tribunale e il Sindaco intorno alle ore 9 sarà lì per l’iniziale verifica. È previsto un punto stampa nei pressi del Giardino di Melissa, di fronte all’Istituto Morvillo Falcone Bassi.»

Tengo a precisare che il sottoscritto non ha ricevuto tale comunicazione ufficialmente, né è stato preventivamente informato dell’organizzazione del punto stampa.

Nonostante ciò, sarò comunque presente domani mattina all’avvio dei lavori, come ho sempre fatto, per testimoniare personalmente un risultato ottenuto grazie all’impegno costante della Commissione Ambiente e di quanti hanno creduto nella necessità di questo intervento.

Con orgoglio possiamo dire che oggi la Città di Brindisi compie un passo avanti verso una migliore gestione degli spazi urbani e una pianificazione più condivisa e razionale.

Roberto Quarta

Presidente Commissione Ambiente

Città di Brindisi