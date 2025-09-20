Facebook Instagram
Pista ciclabile – Quarta chiede spiegazioni sulla mancata rimozione della pista ciclabile

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco della Città di Brindisi
All’Assessore ai Lavori Pubblici Sig. Cosimo Elmo
All’Assessore all’Ambiente Sig.ra Livia Antonucci

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta e orale – Stato dei luoghi nel tratto della pista ciclabile di via Palmiro Togliatti – Viale Aldo Moro.

Il sottoscritto Roberto Quarta, Consigliere Comunale indipendente della Città di Brindisi,
premesso che:
• sul tratto della pista ciclabile insistente tra via Palmiro Togliatti e viale Aldo Moro, sono in atto da tempo criticità legate al mancato completamento e alla rimozione di manufatti installati;
• tale situazione genera un evidente stato di degrado e disagi alla cittadinanza, oltre che un possibile danno all’immagine e alla sicurezza urbana;

interroga le SS.LL. per conoscere:
1. Se siano state applicate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal contratto stipulato, le penali e le eventuali azioni risarcitorie nei confronti della prima ditta esecutrice risultata inadempiente;
2. Se sia stata incassata dal Comune la fideiussione presentata dalla ditta stessa a garanzia dell’esecuzione dei lavori;
3. Se, e in quale misura, siano state applicate penali contrattuali nei confronti della suddetta ditta;
4. Quali siano state le motivazioni e le modalità con cui è stato revocato l’incarico alla seconda impresa affidataria dei lavori;
5. A chi siano attribuibili i costi relativi alla rimozione dei manufatti installati: se a carico del Comune di Brindisi o a carico delle ditte (prima e/o seconda) inadempienti;
6. Nel caso in cui tali costi siano sostenuti dal Comune, si richiede di indicare il relativo capitolo di spesa dal quale sono state o saranno attinte le risorse necessarie;
7. Per quale motivo, nonostante una delibera di Giunta regolarmente approvata, ad oggi non siano ancora stati eseguiti i lavori di rimozione, generando ulteriori ritardi e disservizi a danno della cittadinanza;
8. Se siano state o saranno avviate valutazioni circa eventuali responsabilità tecniche e amministrative legate all’iter dei lavori e se siano stati stimati o accertati danni erariali a carico delle casse comunali.

Si richiede che la presente interrogazione venga discussa in aula e che venga fornita risposta sia in forma scritta che orale.

Brindisi, lì [DATA]

Roberto Quarta
Consigliere Comunale indipendente
Città di Brindisi

