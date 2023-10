PISTA CICLABILE – QUARTA (FDI): VENGA RIMOSSA DEL TUTTO!

Apprendo con enorme soddisfazione la netta presa di posizione della segreteria cittadina del PRI sulla questione pista ciclabile.

Risale a qualche giorno fa la mia richiesta di accesso agli atti finalizzata a verificare eventuali incongruenze e/o responsabilità di un progetto rivelatosi dannoso e oltretutto pericoloso per la città e i cittadini.

Pensare di prendere in considerazione ulteriori interventi come il restringimento dei marciapiedi porterebbe solo ad un ulteriore sperpero di danaro pubblico.

Ben venga la rimozione del tutto.

Roberto Quarta

Consigliere comunale

Fratelli d’Italia