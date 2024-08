Pista ciclabile – Quarta: non esistono atti ufficiali per la sua rimozione

Negli ultimi giorni, ho appreso la notizia riguardante la questione della pista ciclabile. Nonostante il mio desiderio di soprassedere, ritengo mio dovere informare correttamente i cittadini su quanto emerso.

Ad oggi, desidero chiarire che non vi è assolutamente nulla di ufficiale riguardo la rimozione della pista ciclabile, nessun documento, nessun provvedimento, nessun atto dirigenziale.

Permettetemi di spiegare meglio.

I lavori per la pista ciclabile stanno proseguendo regolarmente.

Tuttavia, per poter sfruttare l’opportunità offerta dal Ministero attraverso la propria circolare, che consente l’eventuale “spostamento” della pista ciclabile, è necessario seguire una procedura specifica.

Questa procedura richiede innanzitutto la realizzazione di una variante di progetto, comportando ulteriori costi. Successivamente, la proposta deve essere presentata e approvata in consiglio comunale.

È importante sottolineare che tali processi richiederanno sicuramente tempi lunghi e, al momento, l’esito rimane incerto.

Continuerò a monitorare la situazione e a informare puntualmente i cittadini su ogni sviluppo. La trasparenza e l’informazione sono fondamentali per una corretta gestione delle questioni pubbliche e per il mantenimento della fiducia della comunità.

Pertanto ripongo la mia massima fiducia nell’Ass. al ramo Cosimo Elmo, affinché segua con attenzione la questione e soprattutto informi i cittadini su eventuali sviluppi.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale