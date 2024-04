Pista ciclabile viale A.Moro. Confesercenti, “Fare Verde” e “Immagina Brindisi” coinvolgono le massime autorità sulla sicurezza e incolumità pubblica.

In seguito alle espresse e recenti volontà politiche, amministrative e tecniche dell’attuale amministrazione comunale di Brindisi, riferite alla impossibilità della parte pubblica di bloccare la realizzazione della pista ciclabile su viale “A.Moro”, opera programmata e avviata dalla precedente amministrazione,Confesercenti della Provincia di Brindisi e le associazioni “Fare Verde” e “Immagina Brindisi”manifestano ancora le proprie perplessità e preoccupazioni sull’utilità di questo intervento infrastrutturale. Soprattutto si focalizza l’attenzione sul nocumento che tale opera potrà avere sul benessere e la sicurezza di tutti i cittadini di Brindisi.

In tale ottica, proprio perché si parla di sicurezza e incolumità pubblica, abbiamo inteso coinvolgere le massime autorità territoriali interessate, affinché si valutil’impatto della pista ciclabile su Viale Aldo Moro e arterie confluentie si faccia chiarezza sulle responsabilità in caso di emergenze e sinistri.

Si allega lettera inviata a S.E. il Prefetto, al sindaco di Brindisi e per conoscenza al Comandante provinciale dei Vigli del Fuoco, al Comandante della Polizia Locale e al Dirigente medico del servizio di Pronto Intervento 118.

a S.E. il Prefetto di Brindisi Dott. Luigi Carnevale

prefetto.prefbr@pec.interno.it

protocollo.prefbr@pec.interno.it

al Sig.Sindaco di Brindisi dott. Giuseppe Marchionna

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

e, p.c. al comandante dei Polizia Locale

antonio.orefice@comune.brindisi.it

poliziamunicipale@pec.comune.brindisi.it

al Dirigente servizio 118

118.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

al Comandante dei Vigili del Fuoco

com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

Brindisi, 19 aprile 2024

Oggetto: Richiesta di valutazione dell’impatto della pista ciclabile su Viale Aldo Moro

e chiarezza sulle responsabilità in caso di emergenze e sinistri

Egregio Prefetto dott. Luigi Carnevale

Gentile Sindaco dott. Giuseppe Marchionna

con la presente desideriamo portare alla vostra attenzione le preoccupazioni e le

osservazioni delle associazioni Confesercenti, Fare Verde, Immagina Brindisi in

merito alla realizzazione della pista ciclabile su Viale Aldo Moro.

È ormai evidente che la realizzazione di tale infrastruttura, su una delle arterie più

importanti e trafficate della città, stia causando notevoli disagi alla comunità locale.

I lavori hanno trasformato i cantieri in vere e proprie fonti di problematiche, oltre

che rappresentare un serio pericolo per i pedoni e un ostacolo al normale flusso del

traffico veicolare. Le conseguenze di questa situazione si ripercuotono sui residenti,

sui commercianti e sui pendolari, determinando ritardi nei trasporti pubblici e privati

e mettendo a rischio l’efficacia degli interventi di emergenza, specialmente lungo

una via di così vitale importanza come Viale Aldo Moro.

Al di là delle questioni procedurali legate ai ritardi e alla dubbia esecuzione dei

lavori, vi è un aspetto di merito da considerare attentamente. Il progetto attuale,

come delineato nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), prevede una

riduzione della carreggiata, la creazione di parcheggi a raso e una singola corsia per

senso di marcia, accanto a una doppia ciclabile monodirezionale posta al centro del

viale anziché ai lati della carreggiata come comunemente osservato in altre città.

Tuttavia, è fondamentale comprendere che Viale Aldo Moro riveste un ruolo cruciale

per la viabilità cittadina, collegando i quartieri periferici al centro urbano e offrendo

accesso a servizi fondamentali come l’ospedale Perrino, il Tribunale e numerose

istituzioni scolastiche, nonché a un’ampia gamma di attività commerciali, compreso

un frequentatissimo grande mercato rionale. Il flusso intenso di traffico,

soprattutto durante le ore di punta, testimonia la necessità di garantire la fluidità e

la sicurezza del transito lungo questa arteria.

La costruzione della pista ciclabile rischia di compromettere tale equilibrio, creando

ostacoli alla circolazione dei mezzi e degli utenti della strada e provocando

rallentamenti e congestionamenti già evidenti in varie occasioni. Questa situazione

non solo mette a rischio la sicurezza pubblica, ostacolando l’accesso dei mezzi di

soccorso e di emergenza, ma comporta anche conseguenze economiche negative

per i commercianti situati lungo Viale Aldo Moro e per il centro cittadino nel suo

complesso.

Pertanto, le associazioni firmatarie chiedono con urgenza di valutare attentamente

l’impatto della pista ciclabile su Viale Aldo Moro e di considerare alternative che

possano conciliare la promozione della mobilità sostenibile con le esigenze di

viabilità e sicurezza della città. Inoltre, si richiede chiarezza sulle responsabilità in

caso di ritardi o mancati interventi delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza.

Confidiamo nella vostra sensibilità e nella vostra determinazione nel trovare una

soluzione che possa garantire il benessere e la sicurezza di tutti i cittadini di

Brindisi.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni in

merito.

Confesercenti

Fare Verde

Immagina Brindisi