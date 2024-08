Pista ciclabile Viale Aldo Moro. Confesercenti: “Si ripristini urgentemente lo stato dei luoghi”

La vicenda della pista ciclabile in viale Aldo Moro sta diventando una vera e propria telenovela o addirittura …farsa, con le diverse valutazioni politiche e burocratiche di questi ultimi giorni. Prima si apprende che potrebbe imminente lo smantellamento di ciò che parecchio tempo fa è stato realizzato su quel tratto dell’importante e trafficata arteria che congiunge il centro cittadino con i quartieri periferici a nord della città. Successivamente, da altre fonti, ma sempre inerenti alla politica locale, si comprende come i tempi non siano così immediati perché l’iter deve rispettare alcuni passaggi burocratici e amministrativi, come la variante al progetto e le varie approvazioni in sede di assise comunale.

“Alla nostra associazione – afferma il presidente provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo – ma credo anche alla stragrande maggioranza dei cittadini interessano poco le beghe politiche che si celano dietro questa assurda circostanza. Qui non si tratta di dire avevo ragione io o avevi sbagliato tu. Qui ci sono in gioco il lavoro di tanti commercianti, che hanno le loro attività imprenditoriali su viale Aldo Moro e zone limitrofe, e il sostentamento di tante famiglie, oltre alla generale vivibilità di quella zona e alla sicurezza dei residenti.

Invitiamo pertanto l’amministrazione attuale a dare avvio all’immediato ripristino dei luoghi. Il disagio per i cittadini e i danni economici per i commercianti sono durati ben due anni ed è giunta l’ora che la viabilità su viale Aldo Moro venga riportata allo stesso modo di come era due anni fa. Una volta ripristinato lo stato dei luoghi, Confesercenti organizzerà una grande manifestazione-festa di ringraziamento”.