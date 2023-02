PISTA CICLABILE VIALE ALDO MORO – PROSEGUE LA RACCOLTA DI FIRME

Nella mattinata odierna, fino alle ore 12,45, i Circoli di Fratelli d’Italia “Cantieri Sociali”, “Brundisium” e “Tuturano”, affiancheranno il comitato che da mesi sta raccogliendo firme per comunicare all’amministrazione comunale la contrarietà dei cittadini a che venga realizzata una pista ciclabile sui viali P. Togliatti e A. Moro, ciclabile che, sommata all’aiuola centrale, e alle strisce blu, ridurrà i viali ad una sola corsia di marcia per lato, creando ingorghi in quella che è la strada principale di collegamento da e per il centro e la periferia.

“Immaginiamo già ora centinaia di vetture in colonna dietro agli autobus urbani costretti a effettuare le fermate” – dichiara il Commissario Cittadino Cesare Mevoli- ,” e l’impossibilità, dati gli spazi ristretti, di poter sorpassare, non solo per gli automobilisti, ma soprattutto per i mezzi di soccorso e per quelli delle forze dell’ordine”, conclude.

Una decisione scellerata, che il comitato contrasta e che Fratelli d’Italia ha condiviso da subito, affiancandolo nella raccolta delle firme.

Al termine della raccolta, si effettuerà il conteggio totale delle firme, che saranno consegnate al Sindaco affinchè tragga le sue conclusioni.