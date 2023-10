Ambiente. Raccolta di mozziconi di sigarette

Azione di sensibilizzazione questa mattina, presso Piazza Cairoli, del gruppo “Plastic free” per la raccolta dei mozziconi di sigaretta. Un’altra piaga per le città. Per smaltire tali mozziconi ci vogliono anni. All’evento ha partecipato il gruppo locale con il sostegno di “Plastic free” regionale.