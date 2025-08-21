Playground in piazza Tranquillo Cremona al quartiere Sant’Elia con il Progetto “Sportillumina”, tutta la documentazione al vaglio degli organismi governativi

Sono attese per il prossimo mese di settembre le comunicazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport, a cui il Comune di Brindisi ha trasmesso l’Accordo di collaborazione per la realizzazione e la gestione del playground presso l’area individuata e i relativi allegati debitamente compilati.

Il Comune di Brindisi, infatti, ha partecipato all’Avviso pubblico per la realizzazione di playground in aree pubbliche di libero accesso nell’ambito del progetto “Sportillumina” iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, tramite il Dipartimento per lo Sport, ideata da Sport e Salute S.p.A., per valorizzare il ruolo dello sport come strumento di inclusione, educazione e coesione sociale.

La Commissione esaminatrice dell’Avviso, nel corso della seduta del 16 luglio scorso, visionate le aree proposte dall’Amministrazione comunale di Brindisi, ha selezionato il sito di Piazza Tranquillo Cremona, al quartiere Sant’Elia ammettendo lo stesso progetto a contributo di 200mila euro.

Ora si è nella fase attuativa e a fine luglio, la Giunta municipale, su proposta del vicesindaco Giuliana Tedesco, ha deliberato di delegare il sindaco Giuseppe Marchionna alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione tra Comune di Brindisi e Sport e salute S.p.A. ed ha preso contestualmente atto che “Sport e Salute S.p.A. seguirà le diverse fasi di realizzazione dell’Intervento, nella qualità di Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante, secondo quanto di propria competenza e che, completato l’Intervento, assumerà la gestione dell’Impianto, secondo quanto previsto nell’Accordo”.

Non solo. La Giunta comunale nella delibera ha anche demandato al settore Lavori pubblici del Comune tutte “le attività propedeutiche agli obblighi” previsti nell’Accordo, “tra i quali l’adeguamento dell’area laddove siano presenti barriere architettoniche”. Ciò perché il playground di piazza Tranquillo Cremona renda visibile testimonianza al ruolo dello sport quale strumento di inclusione, educazione e coesione sociale.