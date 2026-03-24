PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021 –2027, approvata la graduatoria finale per la selezione di 11 esperti

È stata approvata la graduatoria finale di merito, relativa alla nuova selezione, con procedura comparativa aperta informale, per il conferimento di 11 incarichi di lavoro autonomo nell’ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027 – Innovazione sociale per le città medie del Sud.
La Commissione giudicatrice ha concluso i lavori di valutazione completando, anche la fase dei colloqui individuali e trasmettendo gli esiti finali all’Amministrazione.
Con il medesimo provvedimento si prende atto degli esiti della valutazione e si approva la graduatoria finale, rinviando a successivo atto l’affidamento degli incarichi ai candidati vincitori della selezione con inizio presunto dal 1° aprile 2026.