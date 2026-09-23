Pneumologia, dal 24 al 26 settembre congresso a Brindisi promosso dall’Unità di Semintensiva respiratoria del Perrino



Dal 24 al 26 settembre, Brindisi sarà la sede di un prestigioso congresso nazionale dedicato alla pneumologia, “Respirare la conoscenza: percorsi formativi in pneumologia”.

L’evento si terrà al Best Western Hotel Nettuno e offrirà tre giornate intense di confronto scientifico, con sessioni dedicate alla ventilazione non invasiva, alle fibrosi polmonari, all’asma, alla BPCO e alla diagnostica integrata dei tumori del polmone. Un programma ricco di interventi, tavole rotonde e momenti pratici, pensato per aggiornare e approfondire le competenze di medici di diverse discipline.

A guidare l’iniziativa sarà Eugenio Sabato, direttore dell’Unità di Semintensiva respiratoria dell’ospedale Perrino di Brindisi, che ha curato il progetto scientifico dell’evento, accreditato ECM per 100 medici.

Un’occasione preziosa che conferma l’impegno della Asl Brindisi nel promuovere la formazione continua e l’aggiornamento professionale, mettendo al centro la qualità delle cure per le patologie respiratorie.