PNRR, ANCE Brindisi: circolare di Palazzo Chigi fondamentale per imprese e RUP

ANCE Brindisi esprime soddisfazione per l’annuncio che é quasi pronta una circolare di Palazzo Chigi finalizzata a chiarire la gestione della fase conclusiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e a mettere in sicurezza i lavori in corso.

In particolare, viene positivamente valutato il principio secondo cui «l’accredito degli assegni europei dipende dal rispetto di milestones e target e non dal completamento del 100% dei lavori di ogni linea progettuale, perché le due grandezze non coincidono». Un chiarimento che riguarda direttamente gli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del PNRR con l’Unione europea e che rappresenta un passaggio tecnico fondamentale per garantire continuità agli interventi già avviati e ridurre le incertezze operative che negli ultimi mesi hanno interessato stazioni appaltanti e imprese.

La circolare potrà inoltre contribuire a rasserenare il lavoro dei RUP, spesso esposti a timori di responsabilità e contenziosi nella gestione delle scadenze finali. È auspicabile, in tal senso, che le indicazioni siano chiare e puntuali, così da fornire ai RUP certezze su come interpretarle e su come intervenire e operare correttamente nella fase conclusiva degli interventi.

«Nei giorni scorsi avevamo lanciato un allarme concreto sul rischio di bloccare cantieri e investimenti a causa di interpretazioni restrittive nella fase finale del PNRR», dichiara il presidente di ANCE Brindisi, Angelo Contessa. «Come sistema ANCE, a livello nazionale e territoriale, abbiamo svolto un’azione costante di sensibilizzazione istituzionale affinché emergesse la necessità di chiarimenti operativi».

ANCE Brindisi sottolinea infine che tutto il sistema ANCE continuerà a offrire il proprio contributo tecnico e istituzionale per agevolare questa fase particolarmente delicata, collaborando con amministrazioni e stazioni appaltanti per accompagnare in modo ordinato ed efficace il percorso di chiusura del PNRR, tutelando occupazione, sicurezza sul lavoro, investimenti, i costruttori ed in particolare le imprese associate ANCE.