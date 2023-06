PNRR – PROVINCIA DI BRINDISI VIRTUOSA. AGGIUDICATO IL 100% DEI LAVORI NELLE SCUOLE

Pnrr: particolarmente virtuosa la Provincia di Brindisi, aggiudicato il 100% dei lavori per le scuole. La soddisfazione del Presidente Toni Matarrelli

Con 4 mesi di anticipo sulla scadenza, fissata al 15 settembre, a livello nazionale le Province hanno già aggiudicato il 70% dei lavori e completato il 9% delle opere: quasi 800 milioni di gare già aggiudicate – di cui un 9% si è tradotto in opere completate e consegnate alle comunità – e il restante 31% in fase avanzata, con aggiudicazioni previste entro l’estate.

È questo il dato che emerge dal primo monitoraggio sui fondi Pnrr assegnati alle Province per la messa in sicurezza, efficientamento energetico e costruzione di nuove scuole secondarie superiori, effettuato dall’Unione delle Province d’Italia nel mese di maggio.

Nel dettaglio, in Puglia, particolarmente virtuosa è stata la Provincia di Brindisi: qui, superando la media nazionale, il dato sale dal 70% al 100% perché sono stati aggiudicati tutti i lavori previsti per un totale di 18 interventi per le scuole del brindisino con una spesa complessiva di 12.277.585,52 euro. L’aggiudicazione è avvenuta in largo anticipo rispetto ai termini del 15 settembre e gli interventi saranno completati nei tempi previsti.

“Un grande risultato ottenuto dall’ottimo lavoro svolto da tutti i tecnici dell’Area 5 della Provincia di Brindisi, guidati dalla Dirigente ing. Simona Bramato, che, nonostante le note difficoltà in cui si trovano ad operare le Istituzioni Provinciali, hanno centrato l’obiettivo di aggiudicare il 100% dei lavori – ha commentato particolarmente soddisfatto il Presidente Toni Matarrelli. Il mondo della scuola è da sempre una priorità per questa Amministrazione, concentrando i nostri sforzi per garantire ai ragazzi e al personale scolastico della provincia edifici sicuri e moderni”.