POLEMICHE A CELLINO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DOPO LA FESTA PATRONALE

Mercato settimanale fatto svolgere a Cellino San Marco nella stessa zona dove era in corso lo smontaggio delle giostre utilizzate durante la festa patronale. Da qui polemiche a non finire, con le opposizioni consiliari che hanno attaccato l’Amministrazione Comunale.

Ecco un documentyo dei consiglieri di opposizione del Comune di Cellino San Marco:

I gruppi consiliari di minoranza del comune di Cellino San Marco “Cellino Democratica” e “Siamo Cellino”, mettono in evidenza quanto accaduto martedì scorso. Nell’area mercatale, come da consuetudine, durante le feste patronali, è stato allestito il tradizionale spettacolo viaggiante, cioè le giostre. Ogni martedì nel nostro comune, si svolge nella stessa area il mercato e questa voilta, su segnalazione di alcuni cittadini, i consiglieri comunali Francesco Briganti ed Emanuele Pezzuto, si sono recati sul luogo e hanno constatato lo svolgimento del mercato con le relative bancarelle degli operatori commerciali, in mezzo le giostre. Allo stesso tempo, le stesse venivano smontate.

Le cronache, purtroppo, ci raccontano ogni giorno di incidenti sul lavoro e riteniamo da sempre che compito di un sindaco e di un’amministrazione è anche e forse soprattutto, quello di salvaguardare e garantire la salute e l’incolumità di ogni essere umano che vive e svolge qualunque attività sul territorio.

È inconcepibile che l’ amministrazione comunale metta a rischio i propri cittadini intenti a fare la quotidiana spesa. L’approssimazione e l’incapacità dell’amministrazione Marra dedita solamente a feste e a selfie è ormai palese. Ci chiediamo come mai l’ amministrazione, o il sindaco, o l’ assessore al ramo, non abbiano pensato ad una soluzione alternativa anziché far svolgere il mercato tra le giostre e senza alcun controllo.