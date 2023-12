POLEMICHE IN FDI – UNA PRECISAZIONE DI QUARTA

Dedico solo poche righe, ma per quanto mi riguarda di un valore intenso.

Attribuire un mio post alla donna, mamma e collega Lucia Vantaggiato conferma con quali menti contorte mi devo confrontare da tempo all’interno del mio partito.

Visto i precedenti non mi è difficile capire chi ha potuto dare questa squallida interpretazione.

Colgo l’occasione di augurare a Lucia un sereno Natale e una lunga carriera politica.

Per tutto il resto saranno i fatti a parlare.

Roberto Quarta

Consigliere comunale

FDI