POLEMICHE IN FRATELLI D’ITALIA – QUARTA (ATREJU) RISPONDE A CAROLI

Carissimo Luigi Caroli da Nazareth,

chi Le scrive è uno dei 200 componenti del Circolo Territoriale di FDI ATREJU della città di Brindisi come

confermato dai moduli cartacei consegnati al consigliere Prov.LE Luciano Cavaliere e a Lei fatti pervenire la

scorsa settimana.

Avrà notato che nella parte ove si indica il Circolo di appartenenza tutte e le 200 schede riportano la

dicitura ATREJU, pertanto Le confermo che il nostro Presidente parla in nome e per conto di tutti noi!

Ho letto il suo comunicato e mi sento in dovere e soprattutto nel rispetto di ogni singolo iscritto di farLe

notare quanto di inesatto ha dichiarato.

Sul fatto che Le giungono o forse meglio sente delle “voci” non ho mai avuto dubbi!

Le faccio presente che numerose testate on‐line hanno riportato il comunicato stampa del Circolo Atreju

sull’adesione all’assemblea pubblica di giovedì prossimo sulla questione EDISON, ma forse Lei era

impegnato in qualche riunione tipo quella all’aeroporto di Grottaglie svolta negli ultimi tempi……

La cosa più sorprendente è quando richiama il rispetto delle regole!

Mi chiedo da oltre un anno se Lei ha mai letto lo STATUTO del nostro partito.

E’ stato capace di moltiplicare i circoli in città …..Matteo 14,13‐21 Marco 6,34‐44 Luca 9,11‐17

Giovanni 6,1‐15 e infatti ne parlano tutti di questo miracolo.

Miracolo si, ma oltraggiando le regole dello STATUTO.

Non contento, agli inizi di settembre e non alla fine (forse ha fatto un po’ di confusione) s’inventa lo

scioglimento di tutti i circoli, sia quelli illegittimi nonché l’unico autorizzato come da REGOLAMENTO e

STATUTO dal nostro partito.

Mai termine appare più appropriato per definire tale situazione….. “lo scioglimento” !

Ebbene si, si è sciolta la neve!

Le faccio presente che in data 25/09/2023 il Presidente del Circolo ha inviato una comunicazione urgente

alla commissione di garanzia, alla nostra Presidente ON. Giorgia Meloni e a molti altri componenti, appunto

per denunciare le Vostre continue e ripetute violazioni delle regole.

Siamo ancora in attesa di risposta e pertanto come Le è gia stato comunicato, ritenendo nullo l’atto di

scioglimento, nel frattempo il Circolo continuerà ad operare nel pieno rispetto delle REGOLE previste dallo

Statuto, dal codice etico, e dai vari regolamenti a cui TUTTI, nessuno escluso, devono attenersi!

Le auguro buon lavoro con la speranza che questo territorio venga difeso dalla sua celeste presenza al

consiglio regionale.

Roberto Quarta

Iscritto Atreju

Cittadino di Brindisi