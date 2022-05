POLEMICHE PER I DEHORS – IL SINDACO ROSSI FORNISCE SPIEGAZIONI

All’indomani dell’approvazione del nuovo regolamento comunale sui dehors sono stati in tanti a polemizzare sulla presenza di ben 32 zone della città in cui sarà impossibile realizzare strutture o anche solo collocare tavolini e sedie. Polemiche che hanno coinvolto anche qualche esponente della maggioranza, ma che il sindaco Riccardo Rossi ha provato a smorzare nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Palazzo di Città, con tanto di cartografia con le indicazioni delle zone interdette.

In realtà, fatta eccezione per i giardinetti del porto, non dovrebbero esserci ripercussioni per i locali di altre zone del centro cittadino, visto che le interdizioni riguardano le piazze principali che peraltro sono state tenute libere anche per ospitare eventi nel corso della stagione estiva.

Gli aspetti positivi, invece, sono ravvisabili nella durata triennale delle nuove autorizzazioni e nella possibilità, per chi ha già delle strutture che non rispondono a ciò che è stato inserito in regolamento, di poter ammortizzare i costi sostenuti per tre anni in una sorta di fase transitoria.

Fino a settembre, comunque, si va avanti con la proroga stabilita dal Governo nazionale, mentre il problema dell’aumento del costo di occupazione del suolo pubblico sarà trattato in separata sede, ma si spera in tempi brevi.