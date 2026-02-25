Polemiche su amministratore Sanitaservice – Il dg De Nuccio risponde al consigliere Caroli

Dichiarazione del Direttore Generale della ASL Brindisi Maurizio De Nuccio

“In merito alle dichiarazioni del consigliere regionale Luigi Caroli, si ritiene opportuno ribadire alcuni elementi oggettivi.

L’avviso pubblico per l’individuazione dell’Amministratore Unico della Sanitaservice di Brindisi ricalca integralmente lo schema previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2022, n. 1024, adottato uniformemente da tutte le ASL della Regione Puglia per analoghe procedure.

Non vi è stata alcuna “svista”, né tantomeno vi è alcun candidato già individuato. Allo stato attuale non sappiamo chi presenterà domanda, né quali saranno i curricula che verranno sottoposti a valutazione.

Il principio che guida l’azione della ASL Brindisi è uno soltanto: nessun favoritismo e nessuna esclusione per nessuno. La procedura è pubblica, trasparente e fondata esclusivamente sulla valutazione dei titoli, nel pieno rispetto delle norme regionali e nazionali.

Le eventuali allusioni o insinuazioni risultano del tutto infondate e inappropriate. Su questo non intendiamo alimentare polemiche, ma ribadire con fermezza la correttezza del percorso amministrativo adottato.

Sarà la procedura selettiva, nel rispetto delle regole e con la massima trasparenza, a individuare il candidato migliore sulla base dei titoli presentati”.