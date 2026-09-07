Polemiche sul Vescovo- L’Ass. Saponaro risponde a Quarta

Il Consigliere Quarta, ormai noto per la sua continua presenza sui Social su ogni argomento, con cui ho condiviso un percorso nella destra più radicale, ormai dimenticata visto il suo percorso politico, vedi le ultime regionali dove pubblicamente appoggiò e votò per il Presidente De Caro, che conosce benissimo quanta attenzione nei servizi sociali il Comune di Brindisi mette in atto essendo il Comune dell’intera regione che spende di più per dare assistenza ai più fragili, si erge in questo momento a difesa della Chiesa, addirittura definendo il Vescovo il suo Sindaco, non parla della stessa Chiesa che parlo io, una Chiesa in crisi dove ormai il 70 per cento dei Matrimoni sono con rito civile, dove esiste una disamore per la Chiesa che non è più quel luogo di conforto e di ascolto, dove un Vescovo non Brindisino ma della vicina Locorotondo non conosce storia e sofferenze del popolo brindisino, che non conosce le periferie, che non conosce le difficoltà di amministrare con le tante emergenze, si erge a Moralizzatore delle città di Ostuni e Brindisi in un momento religioso, di commemorazione, snaturando quel momento per di più dopo aver ricevuto dal Comune di Brindisi migliaia e migliaia di euro per organizzare la Commemorazione dei Santi Patroni con i soldi dei Cittadini di Brindisi, la Chiesa che dovrebbe unire, accogliere anche i peccatori come me e lo stesso Quarta ma non consente a un divorziato di prendere i Sacramenti, questa capacità di autocritica che la Chiesa ha dimostraoa dalla storia con i tanti scandali che l ha vista coinvolta, a volte anche coperti e sottaciuti, dovrebbe professare amore e fratellanza non odio e rancore in un momento storico delicato e di grande preoccupazione nel mondo. Siamo in un paese libero e nessuno è al di sopra della critica, neanche la Chiesa, il Consigliere Quarta se ne faccia una ragione: neanche lui può ergersi a Moralizzatore. Finisco con un passo del Vangelo che conosco a memoria essendone io un cultore: “Perch guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio?”

Assessore Ercole Saponaro