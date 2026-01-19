Poliambulatorio di Oria: più prestazioni nel Centro prelievi. Dal 22 gennaio parte il Servizio di ecografiaSi arricchisce l’offerta di servizi sanitari nel poliambulatorio di Oria. A partire dal prossimo mese di febbraio il numero di prelievi che potranno essere effettuati nella giornata settimanale di apertura del Centro Prelievi salirà da 20 a 30 e dal 6 febbraio il giorno programmato per questa attività sarà il venerdì e non più il giovedì. Inoltre, dal 22 gennaio nella stessa struttura, ogni giovedì mattina sarà attivo un servizio di ecografia con un medico radiologo, a cui si potrà accedere mediante prenotazione da agende CUP già disponibili.”L’aumento dei prelievi – spiega il direttore del Distretto sociosanitario 3 Gabriele Argentieri – è un risultato che è stato raggiunto grazie a una ulteriore prova di abnegazione offerta dal personale che presta servizio nel poliambulatorio di Oria. Ringrazio il personale infermieristico per lo sforzo compiuto nell’intento di corrispondere a un maggiore fabbisogno di prestazioni espresso dalle comunità di riferimento, e ringrazio la direzione generale Asl Brindisi per aver accolto la proposta di conferimento di un nuovo incarico di specialista ambulatoriale medico radiologo, che ha consentito anche l’attivazione di un’agenda dedicata alle ecografie nel poliambulatorio di Oria”.Il direttore generale Maurizio De Nuccio sottolinea che “queste iniziative servono a rafforzare l’offerta sanitaria di prossimità e rispondere in modo più efficace ai bisogni di salute della comunità locale. Con l’ampliamento delle attività di prelievo e l’introduzione del servizio di ecografia, intendiamo migliorare l’accessibilità alle prestazioni diagnostiche, ridurre i tempi di attesa e garantire percorsi assistenziali più completi e tempestivi per i cittadini”.