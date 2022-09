POLITICA – DOMANI A CEGLIE INIZIATIVA DEL MOVIMENTO “EMILIANO SINDACO DI PUGLIA” CON CLAUDIO STEFANAZZI E MICHELE EMILIANO

Domani Sabato 17 Settembre dalle ore 16.30 a Ceglie Messapica “Vi Presentiamo Claudio” l’iniziativa del Movimento Politico “Emiliano Sindaco di Puglia” con la presenza del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Sabato 17 Settembre dalle ore 16.30 presso la sala consiliare del Comune di Ceglie Messapica verrà presentata dal gruppo politico “Emiliano Sindaco di Puglia” la candidatura di Claudio Stefanazzi candidato da indipendente capolista nel PD nel collegio plurinominali N4 Brindisi- Lecce. Interverranno: Claudio Santoro (Coordinatore Provinciale di Brindisi “Emiliano Sindaco di Puglia”), Tommaso Gioia Consigliere del Presidente della Regione Puglia per i rapporti con il servizio sanitario regionale), Il Senatore Giovanni Procacci (Consigliere Politico del Presidente della Regione Puglia), Claudio Stefanazzi (Candidato alla Camera dei Deputati nel Pd), e concluderà Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Le dichiarazioni di Claudio Santoro coordinatore Provinciale di Brindisi “Emiliano Sindaco di Puglia” : Claudio Stefanazzi si è candidato da indipendente ed è espressione del civismo pugliese ed è per questo che abbiamo deciso di sostenerlo. Pensiamo che la rappresentatività nel nostro territorio sia fondamentale, oltre all’interlocuzione diretta con rappresentanti del Governo nazionale, possiamo essere più incisivi per la realizzazione di opere e iniziative incompiute nella nostra provincia.