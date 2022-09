POLITICA – DOMANI EMILIANO E DE CARO A BRINDISI

Antonio Decaro e Michele Emiliano a Brindisi con i candidati alla Camera dei Deputati di Brindisi

Le città hanno una “peso” determinate nel quadro istituzionale italiano, ruolo che è stato rafforzato, in questi mesi, dal Pnrr e per questo rappresentano un volano per lo sviluppo dell’Italia. La loro funzione e il loro futuro dovranno essere inevitabilmente al centro dell’agenda politica del prossimo governo.

Ne discuteranno i candidati alla Camera dei Deputati del Partito Democratico Elena Tiziana Brigante, Claudio Stefanazzi, Elisa Mariano e Francesco Rogoli insieme al consigliere regionale del Pd Maurizio Bruno e concluderanno il sindaco di Bari Antonio Decaro e il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

L’appuntamento è domani, sabato 17 settembre, alle 18.00 presso l’anfiteatro del Parco Maniglio al rione Bozzano a Brindisi.