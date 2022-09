Domattina, alle ore 10,45, presso la sala “Mario Marino GUADALUPI” a Palazzo di Città, il coordinamento cittadino ed il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia terranno una conferenza stampa per commentare i risultati del voto delle politiche di domenica 25 u.s. e per annunciare alcune iniziative in cantiere, tra le quali la presentazione di una mozione di sfiducia al sindaco Rossi e alla sua maggioranza.