Politica – Gianlca Quarta lascia Forza Italia

Si tratta di una scelta maturata dopo un’attenta riflessione personale e politica, dettata esclusivamente dalla necessità di intraprendere un nuovo percorso che ritengo più coerente con la mia visione e con il mio impegno futuro per la comunità.

Colgo l’occasione per esprimere un sincero ringraziamento al Commissario Regionale, On. Mauro D’Attis, per la fiducia, l’ascolto e il sostegno dimostrati durante il mio percorso all’interno del partito.

Ringrazio tutti per la collaborazione e il dialogo costruttivo nel corso degli anni.

Rimango profondamente legato ai valori del confronto democratico e continuerò a impegnarmi per il bene della città di Brindisi e del nostro territorio, con la stessa passione e lo stesso senso di responsabilità che hanno sempre guidato la mia azione.

Nei prossimi giorni terrò una conferenza stampa per illustrare le ragioni della mia scelta.

Dott. Gianluca Quarta