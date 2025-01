Politica – I Moderati auspicano un “costruttivo confronto democratico”

Non si può che restare esterrefatti dalle ultime dichiarazioni apparse sulla stampa dell’esponente

del Movimento Regione Salento, il Consigliere Comunale Pasquale Luperti (già candidato sindaco),

nonché prossimo cittadino onorario della Città di Mesagne, che entra a gamba tesa nel dibattito

politico interno alla maggioranza.

Dopo aver barattato il suo passaggio nel Centro Sinistra per una poltrona in Consiglio Provinciale

non si capisce se il tentativo di addossare a questa amministrazione o parte di essa, colpe che non

ha, sia dovuto ad una crisi di maturità della sua azione politica, per le continue passeggiate nelle

coalizioni di destra e di sinistra, o alla necessità di colpire alcuni esponenti politici del centrodestra

al fine di tutelare il suo status quo che lo vede in pole position per una candidatura ed una

conseguente poltrona alle prossime regionali, cercando,cosi’, di eliminare futuri candidati concorrenti nella citta’ di Brindisi.

Egli prima di dare lezioni di moralità ad altri o parlare di attaccamento alla poltrona dovrebbe

rivedere il suo percorso e i suoi trascorsi politici spesso al limite del consentito tanto da attrarre

l’attenzione della magistratura.

Non è nostro costume gettare ombra sugli altri né fare ombra ai nostri rappresentanti politici,

ribadiamo quanto già dichiarato su tutti gli Organi di Stampa, che abbiamo offerto al Sindaco e alla

nostra maggioranza un professionista, il Dott. MARIO SCIOSCIOLI pluri laureato con indubbia

professionalità e competenza nel settore per il quale ricopre l’ incarico di Assessore per la Casa dei

Moderati.

I governi ombra, caro Sig. LUPERTI,così come gli assessori ombra, sono retaggio di una mentalità

comunista e di sovietica memoria.

Non è nei nostri intenti cadere nelle polemiche becere di chi, insieme ai suoi “compagni”, crede di

poter strumentalizzare il legittimo confronto politico

in seno alla coalizione del governo cittadino,

per nascondere le proprie responsabilità nella profonda crisi socio-economica che sta attraversando

la città e che il centro-destra ha ereditato.

Le eventuali responsabilità politiche del Comune di Brindisi vanno condivise anche con l’ente

Provincia di Brindisi ed il suo Presidente che invitiamo insieme al Consigliere Provinciale e comunale

Luperti, a relazionare ai brindisini sulle posizioni inerenti le varie vertenze occupazionali, industriali

e ambientali che insistono sul territorio, tenendo conto che l’Ente Provincia, piu’ volte

rappresentata dal Consigliere Luperti in sostituzione del presidente ad ogni tavolo di consultazione.

L’Ente provincia ha forti responsabilità e competenze sullo sviluppo industriale di tutta la provincia

di Brindisi.

Denunciamo politicamente , l’atteggiamento al limite della presa in giro del Consigliere Luperti che

invece di sciorinare improbabili elenchi di aziende che avrebbero dovuto investire ed assumere sul

nostro territorio, illudendo sia i cittadini, sia gli operai che l’intero indotto, farebbe bene ad

impegnarsi e ad assumersi le proprie responsabilità e quelle dell’ente che rappresenta.

Ci auguriamo inoltre, che il confronto politico possa tornare ad essere scevro di personalismi e

diventi un sano e costruttivo confronto democratico, seppur con posizioni differenti, nell’interesse

di Brindisi e dei suoi cittadini.

CASA DEI MODERATI