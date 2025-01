Politica – I Moderati incontrano il comandante della Polizia Locale

Il Capogruppo Consiliare al Comune di Brindisi Maurizio Colella, l’Assessore al Commercio e attività

Produttive Al Comune di Brindisi Dott. Mario Scioscioli insieme al Segretario Provinciale della “Casa dei

Moderati, Claudio Niccoli, accompagnati da una delegazione in rappresentanza dell’esecutivo cittadino e

provinciale ,hanno incontrato Il Comandante della Polizia Municipale Dott. Antonio OREFICE con il quale

hanno affrontato diverse problematiche inerenti la viabilità, il traffico cittadino, i parcheggi e la situazione

del corpo di polizia municipale, con la oramai cronica mancanza di personale .

Il colloquio si e’ svolto in maniera cordiale e costruttiva e il Segretario Provinciale , Claudio Niccoli, oltre a

ringraziare il Comandante della polizia Municipale per la disponibilita’,ha voluto sottolineare come per il

movimento sia elemento imprescindibile il rispetto delle istituzioni, dei ruoli apicali e di tutti i componenti le

forze di polizia locale, riconoscendo agli stessi una grande capacità’ e professionalita’ e spirito di

attaccamento al corpo.

Il responsabile del movimento ha voluto sottolineare come sia importante oltre che una azione repressiva

anche una azione preventiva ed educativa nei confronti dei cittadini indisciplinati alfine di mantenere sempre

vivo il cordone ombelicale che deve legare gli stessi al corpo di Polizia Municipale.

Si e’ colto trall’altro l’occasione per augurare che il governo cittadino, di cui la casa dei Moderati fa’ parte , si

distingua nella parte di propria competenza ad utilizzare le risorse rivenienti dalle infrazioni elevate ,nella

sicurezza stradale , sulle strade cittadine e in tutte le varie forme necessarie a dare tranquillità e sicurezza

ai cittadini.

Nello spirito di collaborazione tra la politica e la classe dirigenziale che hanno pur nella differenza dei ruoli lo

stesso obiettivo , cioè quello di dare ai cittadini sempre piu’ servizi efficienti , il movimento ha voluto ribadire

come alcune dichiarazioni fatte da soggetti non rispettosi delle istituzioni, siano demagogiche e prive della

piu’ elementare conoscenza di leggi , regolamenti e della macchina amministrativa.

L’auspicio e l’augurio e che tali soggetti smettano di abbaiare alla luna , cercando di diventare responsabili

del ruolo che i cittadini hanno voluto concedergli che e’ quello di una “L’OPPOSIZIONE”, matura, responsabile

che traguardi sempre e solo agli interessi comuni e non ai beceri interessi personali.