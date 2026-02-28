Politica – I Moderati respingono le dimissioni di Niccoli

Ci sono momenti di reazione e momenti di riflessione che devono portare con sé la saggezza
dei pensieri.
Dopo le vicende delle ultime ore, che hanno visto come protagonista assoluto il sindaco di
Brindisi e i suoi atti monocratici, abbiamo ricevuto le dimissioni del nostro Segretario
Provinciale Claudio Niccoli che, la Segreteria Cittadina e Provinciale, riunitesi con urgenza, hanno respinto all’unanimità.
Nonostante possiamo capire lo stato d’animo e la necessità di dare una risposta alla base del
nostro movimento e all’elettorato che nelle ultime consultazioni amministrative ha voluto premiare le idee e lo spirito della Casa dei Moderati con oltre il 6% del consenso, non
possiamo permettere che quanto accaduto possa intaccare minimamente il processo di
crescita e rinnovamento che sin qui il nostro Segretario Provinciale ha portato avanti.
Se è vero che le idee camminano sulle gambe degli uomini, Claudio Niccoli le ha portate sin ora avanti con grande dignità e fermezza portando prestigio e coerenza a tutto il movimento e
ad ogni suo singolo esponente e non possiamo che intendere proseguire con lui in questa
direzione senza tentennamento alcuno.
Abbiamo dimostrato da subito di non volerci mai sottrarre al confronto democratico tra i
partiti di coalizione e di voler portare avanti un altrettanto confronto costruttivo con l’opposizione.
Vogliamo continuare in questa direzione nell’interesse dei cittadini e della
comunità brindisina. Le dinamiche che spesso hanno impantanato quest’amministrazione, facendo prevalere gli
interessi dei singoli a quelle dei nostri concittadini, non ci interessano e lo abbiamo
ampiamente dimostrato rimettendo la nostra delega a disposizione del sindaco. Un uomo vale quanto la sua parola ed il nostro Segretario Provinciale l’ha sempre mantenuta.
Avanti con lui sino al termine di questa esperienza amministrative per costruire le prossime
seguendo i nostri principi e rispettando le nostre idee.
SEGRETERIA PROVINCIALE CASA DEI MODERATI
Vice Segretario Provinciale
Giampiero EPIFANI
SEGRETERIA
CITTADINA CASA DEI MODERATI
Segretario Cittadino
Valentino MELE
Capogruppo al consiglio
Comunale
Maurizio COLELLA