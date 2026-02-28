Politica – I Moderati respingono le dimissioni di Niccoli

Ci sono momenti di reazione e momenti di riflessione che devono portare con sé la saggezza

dei pensieri.

Dopo le vicende delle ultime ore, che hanno visto come protagonista assoluto il sindaco di

Brindisi e i suoi atti monocratici, abbiamo ricevuto le dimissioni del nostro Segretario

Provinciale Claudio Niccoli che, la Segreteria Cittadina e Provinciale, riunitesi con urgenza, hanno respinto all’unanimità.

Nonostante possiamo capire lo stato d’animo e la necessità di dare una risposta alla base del

nostro movimento e all’elettorato che nelle ultime consultazioni amministrative ha voluto premiare le idee e lo spirito della Casa dei Moderati con oltre il 6% del consenso, non

possiamo permettere che quanto accaduto possa intaccare minimamente il processo di

crescita e rinnovamento che sin qui il nostro Segretario Provinciale ha portato avanti.

Se è vero che le idee camminano sulle gambe degli uomini, Claudio Niccoli le ha portate sin ora avanti con grande dignità e fermezza portando prestigio e coerenza a tutto il movimento e

ad ogni suo singolo esponente e non possiamo che intendere proseguire con lui in questa

direzione senza tentennamento alcuno.

Abbiamo dimostrato da subito di non volerci mai sottrarre al confronto democratico tra i

partiti di coalizione e di voler portare avanti un altrettanto confronto costruttivo con l’opposizione.

Vogliamo continuare in questa direzione nell’interesse dei cittadini e della

comunità brindisina. Le dinamiche che spesso hanno impantanato quest’amministrazione, facendo prevalere gli

interessi dei singoli a quelle dei nostri concittadini, non ci interessano e lo abbiamo

ampiamente dimostrato rimettendo la nostra delega a disposizione del sindaco. Un uomo vale quanto la sua parola ed il nostro Segretario Provinciale l’ha sempre mantenuta.

Avanti con lui sino al termine di questa esperienza amministrative per costruire le prossime

seguendo i nostri principi e rispettando le nostre idee.

SEGRETERIA PROVINCIALE CASA DEI MODERATI

Vice Segretario Provinciale

Giampiero EPIFANI

SEGRETERIA

CITTADINA CASA DEI MODERATI

Segretario Cittadino

Valentino MELE

Capogruppo al consiglio

Comunale

Maurizio COLELLA