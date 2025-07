Politica – Il sen. Zizza annuncia nomine ad Ostuni

In qualità di presentatore della lista Prima Ostuni, comunico che, come già anticipato nei giorni scorsi, il movimento avvia una nuova fase di riorganizzazione.



Dopo aver consultato i componenti e gli attivisti che hanno condiviso con me il percorso della lista alle scorse elezioni comunali di Ostuni, si è stabilito di affidare a Giovanni Fedele, già assessore al Comune di Ostuni, l’incarico di responsabile cittadino del movimento “Prima Ostuni”.



A Fedele viene affidato il compito di coordinare e riorganizzare il movimento civico di centrodestra in città. Con questa nomina si sancisce il suo ritorno all’interno del progetto del centrodestra ostunese, dal quale si era in precedenza allontanato.



Nei prossimi giorni sarà reso noto il nuovo coordinamento cittadino, che affiancherà il responsabile nelle attività politiche e organizzative del territorio.



Contemporaneamente, comunico di aver nominato Cosimo Lubes, da sempre attivo nella tutela delle attività produttive e figura di riferimento nel settore della ristorazione e del commercio, all’interno del direttivo provinciale della Lega – Salvini Premier, con delega alle attività produttive.



A entrambi va l’augurio di un buon lavoro, con l’auspicio che possano offrire un contributo concreto e coerente con i valori e gli obiettivi del nostro progetto politico.



Il Segretario Provinciale

Sen. Vittorio Zizza