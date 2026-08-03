Politica in lutto – È venuto a mancare Franco Leoci

È venuto a mancare nelle scorse ore il dott. Franco Leoci. Nella sua carriera politica ha ricoperto il ruolo di vice sindaco ed è stato un esponente di spicco della Democrazia Cristiana con la quale ha ricoperto anche i ruoli di componente del comitato di gestione dell’Asl e di consigliere di amministrazione del Consorzio Asi. Negli ultimi anni aveva assunto anche la veste di acuto commentatore delle vicende amministrative locali.

I funerali si svolgeranno domani alle ore 17 nella Chiesa Ave Maris Stella.

Ai suoi familiari giungano le condoglianze del nostro direttore e di tutta la redazione di Brindisitime.