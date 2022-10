POLITICA – OGGI GIORNATA DEL TESSERAMENTO DEL CIRCOLO “CANTIERI SOCIALI” DI FDI

Si terrà nel pomeriggio di oggi, sabato 8 ottobre, alle ore 17,30, presso i locali siti in via Giordano Bruno 17, la “giornata del tesseramento” del Circolo “Cantieri Sociali” aderente a Fratelli d’Italia”, per la consegna delle tessere 2021 e la sottoscrizione per l’anno in corso.

Dopo il saluto del Presidente del Circolo, Settimo LA ROSA, e del Capogruppo al Comune Massimiliano OGGIANO, relazionerà sullo stato del Partito, i risultati elettorali delle ultime elezioni politiche, e sulle amministrative del prossimo anno il Coordinatore Cittadino di Brindisi Cesare MEVOLI.

Concluderà i lavori il Commissario Provinciale e Consigliere Regionale Luigi CAROLI.

L’incontro è aperto a tesserati, amici e simpatizzanti.