Politica – “Prossima” sfida il 7 novembre a Bari

«Condividiamo quello che abbiamo fatto. Decidiamo insieme quello che faremo». È questo lo spirito di «Prossima sfida», l’assemblea regionale del Gruppo consigliare di Prossima in programma sabato 7 novembre alla Fiera del Levante di Bari . Un appuntamento dedicato al bilancio del primo anno del percorso amministrativo regionale e, in particolare, ai primi mesi di attività in Consiglio, per ripercorrere il lavoro svolto, approfondire i risultati raggiunti e definire insieme le priorità per il futuro.

Una giornata che riunirà circa mille cinquecento delegati tra rappresentanti istituzionali, consiglieri regionali, amministratori locali, referenti territoriali e simpatizzanti, con l’obiettivo di mettere a confronto le esperienze maturate e le istanze provenienti dalle diverse comunità pugliesi.

Al centro dell’iniziativa il ruolo di Prossima nel panorama politico regionale, il contributo offerto all’attività amministrativa e legislativa e le sfide che attendono la Puglia nei prossimi mesi. Dalla sanità alle politiche sociali, dalla cultura al lavoro, fino alle esigenze dei territori, la convention sarà un’occasione per riflettere sulle questioni che interessano direttamente la vita dei cittadini.

I lavori si apriranno alle ore 9.30 con la registrazione dei partecipanti. Alle 10 , nella Sala 8, è prevista l’introduzione ai lavori assembleari, seguita, alle 10.30 , dai saluti istituzionali e dagli interventi dei rappresentanti delle forze politiche.

All’appuntamento parteciperanno Domenico De Santis, segretario regionale del Partito Democratico; Leonardo Donno, deputato e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle; Ruggiero Passero, capogruppo di Per la Puglia in Consiglio regionale; Mino Di Lernia, segretario regionale di Sinistra Italiana, e Riccardo Rossi, co-portavoce regionale di Europa Verde, componente di Alleanza Verdi e Sinistra.

Alle 11 spazio al talk «I primi mesi e i primi risultati», che vedrà confrontarsi Giuseppe Fischetti, Felice Spaccavento, Grazia Maria Starace, Giulio Scapato, Silvia Miglietta, Nicola Rutigliano e Tommaso Gioia. A moderare l’incontro sarà Antonio Bucci.

Un momento di approfondimento dedicato all’attività svolta, alle iniziative portate avanti e al rapporto tra rappresentanza istituzionale e territori, con uno sguardo rivolto alle questioni aperte e agli obiettivi da perseguire.

Alle 12.30 è previsto l’intervento del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che prenderà parte alla convention nell’ambito del confronto sul percorso politico e amministrativo regionale.

Dopo la pausa pranzo, alle 15.30, i lavori riprenderanno nelle Sale 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, con le assemblee provinciali, dedicate al confronto tra le diverse realtà territoriali del movimento. Le conclusioni sono previste alle 17.30.

«Prossima sfida» nasce dalla volontà di fare della partecipazione e del confronto gli strumenti attraverso cui accompagnare il lavoro istituzionale. Non soltanto un’occasione per ripercorrere quanto realizzato, dunque, ma anche un momento di elaborazione collettiva per affrontare le prossime sfide e rafforzare il collegamento tra le istituzioni regionali e le comunità locali.

Condividere il lavoro svolto e decidere insieme quello da costruire: è da questa prospettiva che Prossima guarda al futuro.