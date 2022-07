POLITICA – PROVE DI INTESA TRA FRATELLI D’ITALIA E ALCUNE ASSOCIAZIONI

“Abbiamo assistito negli ultimi giorni alla rottura dell’accordo PD – BCC, sfociato nella mancata riconferma dell’ex Presidente Cellie alla carica di Presidente del Consiglio Comunale, sostituito dal Consigliere Carbonella, – al quale vanno i nostri auguri di buon lavoro, con la speranza che sappia interpretare al meglio il suo ruolo di garante “super partes” dell’intero Consiglio Comunale, – cosa che non è riuscita al defenestrato Cellie, e che aveva spinto alla protesta del capogruppo di FdI Oggiano, sfociata con le sue dimissioni che avevano fatto decadere l’intero ufficio di Presidenza.

Quanto avvenuto lo avevamo già previsto nell’incontro che abbiamo tenuto qualche giorno fa, l’ennesimo di una lunga serie inaugurata con la presenza non solo dei sottoscrittori di questo comunicato, ma che ha visto attorno al tavolo altri partiti, associazioni e movimenti , riunitisi attorno alla sigla “Brindisi al centro”, e con i quali abbiamo stabilito un percorso di condivisione di una nuova idea di Città che sappia includere e armonizzare le periferie al centro, l’industria al turismo, l’ambiente alla salute, una città che sappia discutere con serenità tra tutti i soggetti istituzionali, per evitare che, come avvenuto nel recente passato, ci si ritrovi l’un contro l’altro armati per prese di posizione che hanno più del talebano che dell’amministratore e che portano a Brindisi nessun beneficio e tanti danni.

Gli incontri tra i firmatari proseguiranno nei prossimi giorni, pur ribadendo per l’ennesima volta che, se si vuol bene a Brindisi e la si vuole tirare fuori dalle sabbie mobili che la avvinghiano, bisogna mettere da parte asti personali e ataviche divisioni, avendo come unico scopo quello del bene comune e della buona amministrazione.

Questo noi siamo disponibili a farlo con chiunque ci stia, dal centrodestra tradizionale sino all’ultimo partito, lista , movimento o uomo della strada che voglia contribuire.

Cesare MEVOLI Valerio STANO

Commissario cittadino FdI Presidente associazione Periferia

Giovanni ALTAVILLA Vito MICALETTI

Responsabile prov.le Primavera meridionale Emilio MOROCUTTI

Assoc. Autonomi e Partite IVA

Roberto VANTAGGIATO

Fabio SPERANZA

Associazione Forza Brindisi