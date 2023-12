POLITICA PUGLIA POPOLARE NOMINA VICE COORDINATORE VITO GLORIA

Giorno 11 dicembre si è riunito il direttivo cittadino di Puglia Popolare, per analizzare la situazione politica amministrativa della città di Brindisi, che guardiamo con molta attenzione, in modo particolare agli insediamenti produttivi, al porto e alla z.i., non tralasciando Agricoltura e turismo e la costa, e il rilancio del commercio nel centro città.

Tematiche in cui periodicamente affronteremo , dando il nostro contributo politico per riprendere una visione di sviluppo e crescita di questa città, con nostre proposte sui temi già citati, e anche su alcune risorse che riteniamo imprescindibile, ovvero: Agricoltura sostenibile e agro alimentare.

Su proposta del coordinatore Raffaele Iaia, e stato nominato vice coordinatore di Brindisi l’amico Vito Gloria il quale è stato accettato all’unanimità dei presenti e della responsabile del movimento femminile, ed augurato buon lavoro