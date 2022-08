POLITICA – SALVINI IN VISITA SUL LITORALE BRINDISINO

Lega: Salvini in visita sul litorale brindisino

Campagna elettorale nel territorio brindisino del centrodestra, in particolare della Lega, con la visita del sen. Matteo Salvini in provincia di Brindisi. Dopo Torre Canne e dopo la visita nelle campagne del territorio, Salvini si e’ fermato a S. Sabina, nei pressi di Carovigno, per incontrare simpatizzanti e liberi cittadini. Quattro i punti toccati da Salvini: abolizione della Legge Fornero, blocco all’immigrazione clandestina, rottamazione delle cartelle fiscali, scuola e istruzione e lotta alla droga. Poi Salvini ha parlato della tutela dei prodotti agricoli e delle piccole aziende. Salvini ha anche anticipato, in riferimento ai test di ingresso alla Facoltà di Medicina, Salvini ha detto che tutti hanno diritto a frequentare la facoltà, con la selezione che sara’ fatta con i voti presi al primo anno. In serata Salvini e’ ospite de “La Piazza”, manifestazione politica organizzata a Ceglie Messapica, a cui ieri hanno partecipato anche Giorgia Meloni e Antonio Tajani.