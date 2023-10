POLITICHE GIOVANILI – A FASANO PREMIATI GLI STUDENTI UNIVERSITARI

Politiche Giovanili, premiati con le city-bike gli studenti

universitari vincitori del bando «La strada giusta»

FASANO – Le bici ai più bravi studenti fasanesi per far pedalare i talenti sulla strada giusta di un futuro di successo.

Si chiama «La strada giusta», appunto, l’iniziativa promossa dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di

Fasano, tutta dedicata agli studenti universitari più meritevoli del territorio premiati con una city bike.

Un concreto contributo dell’Amministrazione Comunale non solo alla valorizzazione del merito ma anche alla

diffusione della cultura della mobilità sostenibile, ecologica, moderna attraverso i giovani.

Questa mattina, sabato 21 ottobre, al CiaiaLab – Laboratorio Urbano, si è svolta la cerimonia di premiazione alla

presenza del Sindaco Francesco Zaccaria e dell’assessore alle Politiche Giovanili Pier Francesco Palmariggi.

«Si concretizza, per la quinta volta – dice l’assessore alle politiche Giovanili Pier Francesco Palmariggi -, un’idea

che abbiamo messo in campo già dal 2016: gli studenti universitari fasanesi più meritevoli, ogni anno, possono

partecipare a un bando pubblico del Comune e ottenere un bonus. Piccoli gesti con i quali vogliamo dimostrare ai

ragazzi e alle ragazze della nostra città che siamo orgogliosi della loro bravura. Quest’anno con un ulteriore

messaggio, forte e chiaro: sogniamo una città con più bici e meno auto e solo le nuove generazioni possono essere

i veri artefici di questa rivoluzione».