Politiche Giovanili, a Mesagne nuovi finanziamenti per promuovere formazione e lavoro

“Galattica – Rete Giovani Puglia” e “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” sono gli avvisi pubblicati dalla Regione Puglia – il primo a cura della Sezione Politiche Giovanili e di ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, il secondo promosso dalla sezione Politiche e Mercato del Lavoro – nell’ambito dei quali il Comune di Mesagne si è aggiudicato due finanziamenti, rispettivamente di 50mila e 91mila euro. Nel corso della conferenza stampa che si è svolta in mattinata nella stanza del primo cittadino a Palazzo dei Celestini, il sindaco della città, Antonio Matarrelli, e il consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili, Vincenzo Sicilia, sono intervenuti spiegando nei dettagli le ulteriori iniziative che sarà possibile promuovere grazie ai fondi ricevuti. All’incontro ha partecipato Stefania Palana, responsabile comunale alle Politiche sociali, che ha curato l’istruttoria delle proposte inoltrate alla Regione. Erano presenti Gabriele Colucci de “La Manovella”, Marcello Ostuni per il “Salento Fun Park” e Dario Ziza per “Musicarte”.

“Centralità ai giovani e alle loro idee, supporto e strumenti per realizzare percorsi di vita e professionali: non sono principi che possono essere affidati solo alle parole. La Regione Puglia ha dimostrato di poter riempire di contenuti concetti condivisibili da tutti che però non sempre si traducono in scelte concrete. Il lavoro degli uffici comunali, in questo caso le Politiche Giovanili, ha fatto il resto, creando le condizioni affinché le opportunità create possano rappresentare una valida occasione di crescita per i nostri ragazzi ”, ha commentato il sindaco Matarrelli, esprimendo soddisfazione per la capacità di fare rete degli attori territoriali coinvolti, riunitisi intorno a obiettivi trasversali e comuni. I servizi e le attività finanziate si svolgeranno presso i due laboratori urbani presenti sul territorio – “Lab Creation” e “Salento Fun Park”- chiamati a svolgere una funzione strategica per la realizzazione delle iniziative in programma, e nelle sedi e col contributo degli altri partner di progetto. “Galattica finanzia un piano di intervento locale che ha come obiettivo quello di informare e accompagnare i giovani, guidandoli lungo un percorso di rafforzamento dell’identità personale che guarda all’inserimento lavorativo. La misura permetterà di sperimentare il Servizio Civile regionale, aggiungendo valore alle esperienze già attivate col Servizio Civile Universale e col Servizio Civile Digitale. Mentre Punti Cardinali sostiene i percorsi di orientamento e formazione attraverso incontri mirati e l’attivazione di uno sportello istituito per facilitare le scelte di studio e lavoro. I destinatari sono i ragazzi di età compresa tra 15 e 29 anni”, ha spiegato il consigliere Sicilia. Il progetto “Operazione orientamento”, presentato da Mesagne per il bando “Punti Cardinali”, mira alla facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di formazione, propedeutica per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Come da obiettivi indicati nell’Avviso regionale, le attività indicate in risposta all’avviso Galattica serviranno ad accompagnare i giovani verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendone l’autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nelle comunità locali.

Sono partner di Galattica: Musicarte, Ciccio Riccio, Salento Fun Park e Scintilla. Per il progetto Punti Cardinali: l’Agenzia Formativa Ulisse, Meltemi Vacanze Resort, Collettivo Musicarte, Aps La Manovella, Asd Acqua2o, Innova.menti, Ordine dei Commercialisti Brindisi, Pasternak.