POLITICHE – IL MOVIMENTO ±39 SOSTERRÀ FRATELLI D’ITALIA

Il Movimento+39 in occasione delle prossime elezioni politiche sosterrà il programma politico di Fratelli d’Italia. Questo in continuità con la collaborazione iniziata nel 2018 in occasione della candidatura a sindaco dell’Avvocato Massimo Ciullo. Proprio grazie a questa collaborazione iniziata cinque anni fa, Fratelli d’Italia ha avuto la possibilità di esprimere un rappresentante nel consiglio comunale di Brindisi. Un rapporto quindi che si è costituito e consolidato nel tempo e che oggi vede in Giorgia Meloni l’unico leader in grado di guidare il centrodestra riportandolo ad essere forza di governo credibile e affidabile.

Altrettanto importante sarà la formazione di una classe dirigente, soprattutto locale, in grado di riorganizzare, attraverso Fratelli d’Italia, un centrodestra a Brindisi che sia competitivo e non appannaggio di chi sulla sua disgregazione ha costruito fortune esclusivamente personali.

Simone CAPUTO Presidente del Movimento+39